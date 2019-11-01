Gururumuz oldu

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Alanya Fight Club Antrenörü Cemil Coşkun, katıldığı Veteranlar Türkiye Muaythai Şampiyonası’ndan Alanya’ya birincilikle döndü. Coşkun, dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

SPOR 01.11.2019, 21:40
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TÜRKİYE Muaythai Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Veteranlar Türkiye Muaythai Şampiyonası, 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Alanya Fight Club Antrenörü Cemil Coşkun, Genç Veteran (35-40 yaş) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 20 yıldır sporla ilgilenen, son 10 yıldır da antrenörlük yapan Coşkun, 11-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Veteranlar Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Son 7 yıldır sadece sporcu yetiştirdiğini söyleyen Coşkun, şampiyonada çıktığı 3 maçı da aldığını ifade etti. Uzun yıllardır yarışmadığını belirten Coşkun “10 yıl sonra ilk kez yarışıyorum” dedi. 


 

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