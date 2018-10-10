Güreşte 3 madalya

ANTALYA Kepez Belediyesporlu 3 sporcu altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. 18 ülkeden 300 kişinin ter döktüğü Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Kepez Belediyespor'un 8 sporcusu Milli Takım kadrosunda yer aldı. Şampiyonada gençler 60 kiloda kategorisinde Şueda Özcan Dünya birincisi, Ayşe Asena Şah Gençler +60 kiloda Dünya ikincisi ve Yıldızlar 50+ kiloda Özlem Şimşek Dünya üçüncüsü oldu.
Elde edilen başarılarla gurur duyduklarını dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil etme başarısı gösteren sporcularımızı ve Türkiye'mize altın, gümüş ve bronz madalya kazandıran antrenörlerimizi tebrik ederim" dedi.