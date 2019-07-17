Güreşçiler Kestel'de ilk antremanını yaptı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Kestel spor sahasındaki Basın Lansmanına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz, Antalya'dan gelen Başpehlivanlardan Osman Aynur, Gürbüz Seçim, Alanya Belediyesi Güreş Takımı katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yağtığı açıklamada şunları söyledi' Atasporumuz olan Yağlı güreşlerinin 15'ncisini 20 Temmuz Tarihinde Gökbelde gerçekleştireceğiz. burada önce vatandaşlarımıza muzik ziyafeti verilecek. Türkiyenin hertarafından güreş sever vatandaşlarımızı ve Alanya'daki halkımızı bekliyoruz bu bizim için çok değerli Türkiye bizi bir kez daha görecek inşallah başarılı bir şekilde festival havasında gerçekleşek güreşlere Türkiyemizin ünlü başpehlivanları gelecek' dedi

Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz yaptığı açıklamada 'Her yıl düzenlenen ve bu yıl 15'ncisi Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerine Türkiye'nin her tarafından güreş severler gelecek vede Alanya'yı hiç görmeyen vatandaşlarımız teşrif edecekler bu tanıtım bizim için çok önemli Bütün Alanya halkını Gökbele davet ediyorum 'dedi

GÖKBELE GELECEK BAŞPEHLİVANLAR

Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Botu, Ünal Karaman katılacağı bildirildi. toplam 36 güreşçinin katılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 19:42