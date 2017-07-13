Güreşçi babanın şampiyon oğlu

ANTALYA'DA uzun yıllar güreşte başarılar elde eden Şerafettin Uysal, ata sporunu gelecek nesillere aktarma hedefiyle 30 yıldır antrenörlük yapıyor. Başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan Uysal'ın yönlendirmesiyle güreşe 6 yaşında başlayan oğlu Mehmet de kazandığı derecelerle babasının gurur kaynağı oldu. 12 yıldır babasıyla antrenman yapan Mehmet, serbest stilde Türkiye şampiyonluğu ve liseler arası dünya şampiyonluğunu kazandı. Milli takıma seçilen Mehmet Uysal, gelecek yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.
Mehmet Uysal, '2020 Tokyo Olimpiyatı'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlık için antrenörlüğünü yapan babasıyla günde 6 saat çalıştıklarını anlatan Uysal, "12 senedir güreşiyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Ben güreşirken babamda antrenörlük duygusu ortaya çıkıyor. Benim için taktiksel değerlendirme yapıyor. Olimpiyata kadar üst üste Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmak istiyorum" dedi.
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