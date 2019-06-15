Güngören Kulüpler Birliği Özel Ataköy hastanesi ila anlaştı

GÜNGÖREN kulübler birliği başkanı Atilla Kiralı vekili İstanbul Gençlergücü Spor Külüb başkanı Özgür Şubası ve Özel Ataköy hastanesi yönetim kurulu başkan yardımcısı Pınar Bayramgüler vekilli Elif Sayınbulut’la Güngören de Bulunan 12 tane amatör spor kulübü sporcuları için protokol Yaparak imza attılar.

Güngörende Bulunan Spor Kulüpleri Şöyle

1 - İSTANBUL GÜNGÖREN BELEDİYE SPOR

2 - GÜNGÖREN SPOR

3 - ALTINOVA SPOR

4 - HAZNEDAR SPOR

5 - HAZNEDAR ÇETİNKAYA SPOR

6 - HAZNEDAR İDMAN OCAĞI SPOR

7 - İSTANBUL GENÇLERGÜCÜ SPOR

8 - GÜNEŞTEPE SPOR

9 - GÜNGÖREN DOĞUŞ SPOR

10 - TOZKOPARAN BİRLİK SPOR

11 - ŞEHZADEBAŞI SPOR

12 - GENÇOSMAN SPOR

Yapılan protokol anlaşmasında 17 yaş altı Sporcuların Muayenesi ücretsiz 18 yaş üstü olan Sporcularında Muayenesi 20 tl Güngören Kulüpler Birliği üyeleri ve çalışanlarına birinci derece yakınlarına Polikılinik hizmetlerinden, SGK lı olanlardan görüntüleme ve labarutuar ücretli hastalardan % 30 indirim tedavi ameliyat sırasında kulanılan hizmetlerinden de özel indirimlerden faydalanılacak ayrıca sporcular toplu halde hastane servisiyle KULÜB lokalerinden alınıp muayene edildikten sonra tekrar kulüp lokaline hastane servisiyle götürülecek.