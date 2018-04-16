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Güneş'ten Larin'e özel ilgi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 19 Nisan Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı

Güneş'ten Larin'e özel ilgi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 19 Nisan Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:14
Güneş'ten Larin'e özel ilgi
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmana topla çeşitli oyunlar oynayarak başlayan  siyah-beyazlı ekip, daha sonra üç gruba ayrılarak dar alanda pas ve top kapma  çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra üç grup halinde dört  ayrı minyatür kalenin olduğu alanda maç yaptı.
 
 
İdman, yarı sahada üç takımın değişerek oynadığı çift kale maçla sona  erdi.
 
 
Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love  katılmazken, iki oyuncu da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
 
 
Güneş'ten Larin'e özel ilgi
 
 
Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanın sona ermesinin ardından  Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile yakından ilgilendi.
 
 
Tecrübeli teknik adam, Larin'e şut çalıştırırken zaman zaman  oyuncusundan farklı vuruşlar yapmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
GüneşLarinBeşiktaşFenerbahçe
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