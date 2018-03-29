Güneş: 'Her maçımız final'

SÜPER Lig'de yarın temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, yöneticilerin ve futbolcuların iki hafta sonra oynanacak olan Galatasaray derbisini gündeme getirmemeleri gerektiğini söyledi. Güneş, "Sadece Galatasaray değil, her maçımız final. Galatasaray'ı sahasında yenmek bir hedef olabilir ama o maça kadar puan kaybedilirse bir anlamı kalmaz" diye konuştu.
'ÖNCE ALANYASPOR'
Önceliklerinin maç maç gitmek olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Galatasaray maçı geldiğinde oyuncularımız zaten kendiliğinden motive olur. Kalan 8 maçta 24 puan hedeflemek stres yaratır. Önce Alanyaspor maçına odaklanmalıyız. Alanya ve Göztepe ile arka arkaya 2 hafta evimizde oynayacağız. Bu maçları kazasız geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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