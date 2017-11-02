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Gümüşdağ'dan flaş açıklama

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübe 1-2 yıla kadar yabancı sermayenin ortak olabileceğini açıkladı

Gümüşdağ'dan flaş açıklama

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübe 1-2 yıla kadar yabancı sermayenin ortak olabileceğini açıkladı

02 Kasım 2017 Perşembe 19:51
Gümüşdağ'dan flaş açıklama
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MEDİPOL Başakşehir Futbol Kulübü, yabancı sermayeye satılacak mı? Bu soruya cevap, en yetkili ağızdan geldi.
 
TRTSPOR'a konuk olan Göksel Gümüşdağ, ''Kulübü satmamız söz konusu değil. Ancak 1-2 yıla kadar yabancı sermaye ile ortak olabiliriz'' dedi.
 

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GümüşdağMedipol Başakşehir BaşkanıGÖKSEL GÜMÜŞDAĞ
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