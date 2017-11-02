Gümüşdağ'dan flaş açıklama

MEDİPOL Başakşehir Futbol Kulübü, yabancı sermayeye satılacak mı? Bu soruya cevap, en yetkili ağızdan geldi.



TRTSPOR'a konuk olan Göksel Gümüşdağ, ''Kulübü satmamız söz konusu değil. Ancak 1-2 yıla kadar yabancı sermaye ile ortak olabiliriz'' dedi.

