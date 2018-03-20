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Gümrükçüler'e ikram teşekkürü

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Göztepe ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmasında, protokol, VIP ve basın tribünü ikram hizmeti Sentido Numa Bay Hotel tarafından verildi

Gümrükçüler'e ikram teşekkürü

Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Göztepe ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşmasında, protokol, VIP ve basın tribünü ikram hizmeti Sentido Numa Bay Hotel tarafından verildi

20 Mart 2018 Salı 23:47
Gümrükçüler'e ikram teşekkürü
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda verdiği ikram hizmetini Göztepe maçında Sentido Numa Bay Hotel üstlendi. Otel personeli, karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribünlerinde yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Aytemiz Alanyaspor'un satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Numa Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Numan Gümrükçüler'e bu jestinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGümrükçülerGöztepe
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