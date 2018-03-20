Gümrükçüler'e ikram teşekkürü

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda verdiği ikram hizmetini Göztepe maçında Sentido Numa Bay Hotel üstlendi. Otel personeli, karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribünlerinde yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. Aytemiz Alanyaspor'un satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Numa Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Numan Gümrükçüler'e bu jestinden dolayı teşekkür etti.
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