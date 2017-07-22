Gülnaz Uskun’dan bronz madalya

İTALYA'NIN Grosseto kentinde süren Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’nin üçüncü madalyası Gülnaz Uskun’dan geldi. Gülnaz, 14 atletin yarıştığı 3 bin metre su engelli finalinde 10:19.44’lük derecesiyle bronz madalyaya uzandı. Yarışta Alman Lisa Oed, 10:00.79 ile en iyisini geliştirip altın madalya kazanırken, ikinci olan Belaruslu Tatsiana Shabanava da en iyi derecesini koştu. Gülnaz, yarışı üçüncü bitirerek şampiyonada Türkiye’ye üçüncü madalyayı getirdi.
ALPEREN ÇILGIN FİNALİ DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ
Şampiyonanın üçüncü gününde Alperen Acet’in de yer aldığı erkekler yüksek atlama finalinde en iyi derecesi 2.20’yi 2.22’ye taşıyan Alperen bir süre liderlikte gittiği yarışmada, rakiplerinin üst üste gelen atlayışlarıyla müsabakayı dördüncü tamamlayabildi.
Yarışmada 40 yıllık şampiyona rekorunu kıran Belaruslu Maksim Nedaskau 2.33 ile şampiyon olurken, en iyi derecesine 10 santimetre ekleyen Ukraynalı Dimitro Nikitin 2.28 ikinci, en iyisini 6 santimetre yükselten Britanya’dan Tom Gale ise 2.28 ile üçüncü oldu.
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