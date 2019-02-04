Güle oynaya deplasmana

ŞUBAT ayının son haftasında Kasımpaşa ile Oba'da karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, yaklaşık 20 günlük bir aranın ardından taraftarları ile buluşabilecek.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor'un oynadığı oyun göz doldururken, teknik direktör Sergen Yalçın da takdir topladı. Ligin 13. haftasında göreve getirilen başarılı çalıştırıcı, 8 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sadece 1 kez mağlubiyet tadan Sergen Yalçın, aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekti. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde iç sahada çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı.

PAZAR DEPLASMANLARI

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlardan dolayı son derece keyifli olan turuncu yeşilliler, ligin 21 ve 22. haftalarında iki kritik deplasman maçına çıkacak. 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, 17 Şubat Pazar günü saat 16.00'da da Trabzonspor'a konuk olacak. Kritik maçlar öncesi oldukça moralli olan Alanyasporlu oyuncular, her iki deplasmandan da puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

