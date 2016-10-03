Guerrier 3 hafta yok 

SPOR Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynana maçın 42'nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Guerrier'in, Anadolu Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayağında ödem ve kıkırdak dokuda çatlak tespit edildi. Kulüp Doktoru İsmail Yektin, Guerrier'in tedavisine başlandığını belirterek, "Sağ ayak başparmağından topuğa kadar ödem oluştu. Ayrıca kıkırdak dokuda küçük bir çatlak tespit edildi. Muhtemelen 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak" dedi.

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