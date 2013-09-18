GS'li yöneticiden şok tepki!

UZUN süredir Terim’in Milli Takım’ı da yönetmesine tepkili olan sarı kırmızılı yöneticilerden Adnan Nas dün adeta patladı.



Galatasaray-Real Madrid maçını protokol tribününde izleyen G.Saraylı taraftarlar, yönetim kurulu üyesi Adnan Nas’ın Fatih Terim’e yönelik kullandığı ifadeler ve tepki sonrasında deyim yerinde ise şoka uğradı.



OLACAĞI ZATEN BUYDU



Ünal Aysal’ın 2. döneminde de yer alan, yönetimin önemli ismi Adnan Nas, Real Madrid’in aldığı farklı galibiyet ve bozgun sonrasında Fatih Terim’e sert ifadelerle yüklendi.

Nas, “Fatih Terim gitsin bundan sonra Fenerbahçe’yi de çalıştırsın. Biraz da Fenerbahçe’ye vakit ayırsın. Milli Takımı çalıştırıp Galatasaray’a vakit ayırmazsa takımın hali böyle olur” diye tepki gösterdi.



ŞOK SÖZLER TERİM’E İLETİLDİ



Nas, Terim’in oyuncu tercihlerini de eleştirirken, “Bruma kenarda dururken Engin Baytar’ı Real Madrid’e karşı oynatırsan sonuç bu olur” şeklinde konuştu.

Adnan Nas’ın kullandığı bu ifadeleri tribünde bulunan birçok kişi net şekilde duydu. 90 dakika bitimi ise bu sözlere tanık olan G.Saraylı bir taraftar, Terim’e Nas’ın konuşmasını aynen iletti.







Hürriyet

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