GS'li yöneticiden şok tepki!

Galatasaray-Real Madrid maçını protokol tribününde izleyen G.Saraylı taraftarlar, yönetim kurulu üyesi Adnan Nas’ın Fatih Terim’e yönelik kullandığı ifadeler ve tepki sonrasında deyim yerinde ise şoka uğradı.
OLACAĞI ZATEN BUYDU
Ünal Aysal’ın 2. döneminde de yer alan, yönetimin önemli ismi Adnan Nas, Real Madrid’in aldığı farklı galibiyet ve bozgun sonrasında Fatih Terim’e sert ifadelerle yüklendi.
Nas, “Fatih Terim gitsin bundan sonra Fenerbahçe’yi de çalıştırsın. Biraz da Fenerbahçe’ye vakit ayırsın. Milli Takımı çalıştırıp Galatasaray’a vakit ayırmazsa takımın hali böyle olur” diye tepki gösterdi.
ŞOK SÖZLER TERİM’E İLETİLDİ
Nas, Terim’in oyuncu tercihlerini de eleştirirken, “Bruma kenarda dururken Engin Baytar’ı Real Madrid’e karşı oynatırsan sonuç bu olur” şeklinde konuştu.
Adnan Nas’ın kullandığı bu ifadeleri tribünde bulunan birçok kişi net şekilde duydu. 90 dakika bitimi ise bu sözlere tanık olan G.Saraylı bir taraftar, Terim’e Nas’ın konuşmasını aynen iletti.
Hürriyet
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İyi Seyirler.
adnan nas bi̇şey di̇yecemm gs kazaninca fati̇h hoca i̇mparator kaybedi̇nce feneri̇n başina geçsi̇n.fati̇h teri̇m türkyenin 1 numrali adami gs ninde türki̇yenin de ona i̇htyaci var ama ne gs ne de türkyei̇n sana i̇htyaci yok sen bence hemen i̇stfa et bence geçmi̇ş olsun. hi̇kmet ongan ben fenerli̇yi̇m .