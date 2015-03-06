G.Saray'lı yönetici fena bombaladı

GALATASARAY İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, “Şükrü Saracoğlu Stadı güvenli değil, gitmiyorum” sözünü şöyle savundu: “Yöneticileri hakemi etki altına alıp taraftarlarını tahrik ediyor. Çok şartlanmışlar... Valilik, taraftarımı güvenlik gerekçesiyle götürmüyor. Demek ki sorun var” dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı ve Sportif AŞ Başkanı Hamdi Yasaman, büyük ses getirecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde söylediği, “Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı güvenli değil. Bu yüzden gitmeyeceğim” sözleriyle aldığı tepkiyi değerlendiren Yasaman, “Güvenli değil tabii! Valilik benim taraftarımın oraya gitmesine izin vermiyor. Niye? Güvenlik sebebiyle. Demek ki haklıyım. Bir gol olsa, ayağa kalkıp sevinsem ne olacağını bilemem” dedi.

"BU FİKİR ZENGİNLİĞİDİR"

Yasaman, yaptığı olay açıklamalara şöyle devam etti:

“Duygun (Yarsuvat) Bey maça gidebilir. Futbolu temsil ediyor. Zaten Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst sürekli takım otobüsündeler! Onlar da gidebilirler. Duygun Bey bana ‘Ben gitmiyorum sen git’ derse, temsil bana geçer, giderim. Kendisi bu konuda farklı konuşabilir. Benim fikrim bu. Başkanlık için aramızda bir yarış yok ki. İnsanlar farklı anlamasınlar. Bunun adı fikir zenginliğidir.”

"HEP AYNISINI YAPIYORLAR"

Yasaman, sözlerini Fenerbahçe’den sert yanıt bulacak şekilde ağırlaştırdı ve şunları söyledi:

“Fenerbahçe yöneticileri yaptıkları açıklamalarla hakemleri tahrik edip etkilemeye çalışıyor. Bunu hep yapıyor, kendi seyircilerini de tahrik ediyorlar. Nitekim Aziz Yıldırım (60 gün men) ceza aldı. Ben buna karşıyım. Galibiyete öyle şartlanmışlar ki, yenilirlerse o statta ne olacağını kimse bilemez! Hakemin en ufak aleyhte kararında taraftar coşacak. Benim taraftarım ise yok. Tezahürat yapamayacağım bir yere niye gideyim.”

"PANDEV VE DZEMAILI MANİSA'YA KARŞI İYİ OLABİLİR AMA..."

Galatasaray, Pandev ve Cemaili’yi Prandelli davasında ‘koz’ olarak kullanma kararı almıştı. Kulübü CAS’a şikayet eden ve yaklaşık 5 milyon euro isteyen İtalyan çalıştırıcının, yaptırdığı bu iki transferin verimsiz olduğu savunulacaktı. Ancak kupa maçında çok iyi oynamaları üzerine Yasaman’ın bu konuyu yine gündeme getirmesi şaşkınlığa neden oldu.

Yasaman buna da BUGÜN aracılığıyla yanıt verdi: “Futbolcumu kötülemek istemem, şahıslarıyla ilgili değil. Bu konuyu Prandelli davasında kullanacağız. Manisa’ya karşı iyi oynayabilirler. Yedek kadro ile sahaya çıkıyorlar. Keşke hep iyi oynasalar ama lig bitiyor. Prandelli bizi yıpratmak istiyor. İmaj hakları ve menajer parasıyla dava 7 milyon euroya çıkar. Amaç Galatasaray’ın haklarını savunmak!” dedi.

"YARSUVAT'IN 'KUMPAS' SÖZÜ CAMİADA HOŞ KARŞILANMADI"

Yasaman, Galatasaray başkanının şike davasıyla ilgili iddialarının sadece kendi fikri olduğunun altını çizdi.

Yasaman, “Kadıköy’e gideceğim” diyen Duygun Yarsuvat’ın şike davası açıklamalarını eleştirdi. Yarsuvat, 2011’deki olay için “Fenerbahçe’ye kumpas kuruldu” iddiasında bulunmuş ancak ortaya belge koyamadığı gibi, bu yöndeki bazı açıklamaları bizzat Başkan Aziz Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Yasaman da bu konunun Galatasaray camiasında hoş karşılanmadığını söyledi.

TARAFTAR DA KIZDI