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G.Saraylı yıldızlarla eğlenen modelden flaş açıklama

Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcular Babel, Donk ve Lemina'nın eğlence görüntüleri ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada, "Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" ifadelerini kullandı.

SPOR 30.10.2019, 16:36
G.Saraylı yıldızlarla eğlenen modelden flaş açıklama
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SARI kırmızılı futbolcuların dün ortaya çıkan dansözlerle eğlendiği görüntüler büyük olay yaratmıştı. Babel, Lemina ve Donk'un yer aldığı görüntülerde sarı kırmızılı futbolcular dansözlerle eğlenmişti. Derbide "oğlum ameliyat" oldu diye forma giymeyen Donk'un dansözlerle hayal çekmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.Görüntülerin özellikle derbi mağlubiyeti sonrasında çekildiği iddiaları ise taraftarı çok kızdırmış ve sosyal medyada tepki toplamıştı. Eğlencenin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yapıldığı iddiaları ise doğrulanamamıştı. Ancak oyuncuların eğlendiği gecede orada olan model Elif Çelik'ten sürpriz bir açıklama geldi. Çelik'in açıklamasına göre eğlence dün yapıldı.

"HEP BİRLİKTE EĞLENİP EVLERE DAĞILDIK"

Galatasaraylı futbolcuların dansözlerle eğlendiği anda oyuncuların yanında olan Elif Çelik, Twitter hesabından "Dün gece İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Davetliler arasında sonradan futbolcu olduğunu öğrendiğim kişiler de vardı. Hep birlikte eğlendikten sonra evlere dağıldık. 'Alem yaptılar' başta olmak üzere bütün iddialar asılsızdır" yazdı.Daha önce röportaj veren Çelik, Playboy yolculuğunu ve Hugh Hefner ile olan diyaloğunu anlatırken, Miss Bum Bum yarışmasına katılacağını da belirtmişti.

#Elif Çelik #Galatasaraylı futbolcular #lemina #donk #Babel
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