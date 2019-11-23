G.Saraylı isme şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz

SÜPER Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçta kötü bir performans sergileyen Emre Mor'a Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen eleştirilerde bulundu.

İşte Levent Tüzemen'in Emre Mor'u eleştirisi:

"Terim'in top dağıtan ve Lemina'nın rahatlamasını sağlayan Feghouli'yi çıkarıp, duygusuz Emre Mor'u tercih etmesi büyük hataydı. Galatasaray'ın orta sahasını zayıflattı, ayrıca golü yedikten hemen sonra Belhanda- Nagatomo ikilisini sahaya sürmesi Terim adına geciken bir hamleydi. Feghouli değişikliğine kadar Galatasaray kaybedecek bir oyun ortaya koymadı. Böyle kritik maçta Nzonzi-Belhanda-Seri gibi gövdeli oyuncular kulübede oluyorsa bu sorgulanmalı.

Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'e karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı. Hücumda Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi. Ancak final noktalarında Galatasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı."

Tüzemen son olarak oyunculara tepkilerle ilgili olarak, "Taraftar bugün futbolcuları ıslıklıyorsa yarın sıra teknik heyete gelir. Galatasaray'ın omurgası yok. Her maç farklı 11 çıkar mı? Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" ifadelerini kullandı.