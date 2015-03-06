G.Saray'dan müthiş derbi hamlesi

8 Mart Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda önemli bir maç oynayacak olan Galatasaray'da, yönetim kurulundan çok kritik bir hamle geldi. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Duygun Yarsuvat başkanlığındaki sarı kırmızılı yönetim, derbi maç öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için bu sabah oyunculara tam 600 bin dolar ödeme yaptı. Söz konusu rakamın, futbolcuların birikmiş galibiyet primleri olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetim Kurulu ayrıca Fenerbahçe maçının kazanılması halinde toplam 1 milyon TL civarında prim dağıtacak.

KAYNAK: Hürriyet