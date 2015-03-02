G.saray'da derbi öncesi yollar ayrıldı





GALATASARAY Liv Hospital, Porto Riko'lu yıldız basketbolcu Carlos Arroyo ile yollarını ayırdı. Kariyerinin büyük bir bölümünü NBA'de geçiren Arroyo, 2011'de Beşiktaş'a gelmiş burada geçirdiği bir sezonun ardından 2012 yılında Galatasaray'a imza atmıştı.

Arroyo, ayrılık sonrası şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray ile olan birlikteliğimi sonlandırma kararı aldığımı büyük bir üzüntüyle medyaya ve ateşli taraftarlarımza bildiririm. Bu kararı uzun ve dikkatli bir düşünme süreci sonrasında aldım. Galatasaray'ın sahip olduğu dengesiz ve tutarsız finansal durumu benim artık buranın bir parçası olamayacağımı gösterdi. Galatasaray'ın sadık taraftarlarına çok teşekkür ederim. Geride kalan 3 yılda bana byük bir sevgi ve saygı gösterdiler. Onlar her zaman benim kalbimde çok özel bir yere sahip olacaklar. Bir teşekkür de bana bu unutulmaz yıllarda mutlak güven duyan koç Ergin Ataman'a. Kariyerimi yukarı taşımak için bir şeyler yapan herkes ve her şey için müteşşekirim."Başarılı basketbolcu, Sarı-Kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını resmi facebook hesabından da doğruladı.