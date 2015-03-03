G.Saray'da bir ayrılık daha

SARI kırmızılı yönetim, 1 Mart'ta sözleşmesi sona eren Avustralyalı basketbolcu Aleks Maric için uzatma opsiyonunu kullanmadı.Bu durumda Galatasaray Liv Hospital'in Türkiye Basketbol Ligi için 10, THY Avrupa Ligi için 11 oyuncusu kaldı.Sarı Kırmızılı kulüp bu sezon 9 basketbolcu ile yollarını ayırarak bir rekora imzasını attı.





GİDENLER:





Furkan Aldemir, Pietro Aradori, Carlos Arroyo, Nathan Jawai, Nolan Smith, Ian Vougiokukas, Göktürk Ural, Patric Young, Aleks Maric.





KALANLAR:



