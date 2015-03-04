G.Saray'a CAS şoku

GALATASARAY Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre İtalyan teknik adam Cesare Prandelli ve yardımcıları alacaklarının tahsili için CAS'a başvurdu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin açtığı davanın tutarının ise 4 milyon 596 bin Euro olduğu belirtildi. Bu başvuru, Galatasaray Kulübü'nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamayla da kesinlik kazandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi; Sözleşmelerinin süresinden önce feshedilmiş olduğu gerekçesi ile futbol takımımızın eski teknik direktörü Cesare Prandelli ve yardımcıları Renzo Casaletto, Giambattista Venturati, Gabriale Pin, Silvia Berti ve Vincenzo Di sözleşmesel alacaklarının tahsili talebiyle CAS'a başvuruda bulunmuşlardır. CAS'taki yargılanmaya ilişkin gerekli olan işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Hürriyet/ Ali Naci Küçük



