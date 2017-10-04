G.Saray rahat kazandı

VOLEYBOL Efeler Ligi 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.
Salon : GS Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov (Can Ayvazoğlu, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Boğaçhan Zambak)
Maliye Piyango: Yüksel Bıdak, Venno, Halil Yücel, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Karakaya, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Siltala, Kemal Kayhan)
Setler: 25-22, 29-27, 25-17
Süre: 82 dakika (24, 34, 24)
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