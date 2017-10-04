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G.Saray rahat kazandı

Voleybol Efeler Ligi 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi

G.Saray rahat kazandı

Voleybol Efeler Ligi 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi

04 Ekim 2017 Çarşamba 20:21
G.Saray rahat kazandı
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VOLEYBOL Efeler Ligi 3. haftasında Galatasaray HDI  Sigorta, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.
 
Salon : GS Park
 
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
 
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Yasin Aydın, Emin Gök, Okello,  Achrem, Todorov (Can Ayvazoğlu, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Boğaçhan Zambak)
 
Maliye Piyango:  Yüksel Bıdak, Venno, Halil Yücel, Uğur Güneş,  Gjorgiev, Stankovic (Murat Karakaya, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Siltala, Kemal  Kayhan)
 
Setler: 25-22, 29-27, 25-17
 
Süre:   82 dakika (24, 34, 24)
 

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler LigiGalatasaray
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