G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den 3 yıldıza neşter
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fatih Terim bu maçta Feghouli, Belhanda ve Nzonzi'yi yedek olarak başlatıyor.
SPOR 01.11.2019, 19:39
SÜPER Lig'de 10. haftanın açılış maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile oynuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan
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