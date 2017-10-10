G.Saray'ın efsaneleri Erdoğan'a forma hediye etti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Sırbistan'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile bir araya geldi. Prekazi ve Simovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isiminin yer aldığı 11 numaralı forma hediye etti.
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