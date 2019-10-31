G.Saray idmanında sürpriz kare! Falcao ve Terim görüştü
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao ile Fatih Terim idmanda özel olarak görüştü.
FLORYA Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı. Takımımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.
FALCAO İLE FATİH TERİM ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, Kolombiya'lı golcü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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