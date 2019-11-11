G.Saray'da son dakika seçim açıklaması!

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.

SEÇİME GİDİLİYOR İDDİASI

CNN Türk yorumcusu Tayfun Bayındır, "Galatasaray seçime gidiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de seçime katılabilecek. Mustafa Cengiz ve ekibinin seçilme şansını ise çok yüksek görüyorum. Rakip çıkar mı bilmiyorum. Cengiz ve yönetiminin dönemsel olarak iyi işler yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.