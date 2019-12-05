G.Saray'da karar çıktı! Ayrılmayı kabul etti
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Belhanda ayrılmayı kabul etti. Belhanda, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirerek Galatasaray macerasını sonlandıracak.
SPOR 05.12.2019, 10:30
SEZON başında Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi teklifler gelmesine rağmen ısrarla ayrılmak istemediğini söyleyen Belhanda, yaşanan son gelişmelerin ardından ise ayrılmayı kabul etti. Real Madrid maçında oyundan çıkarken ıslıklanan ve taraftara küfür eden Faslı futbolcu, her ne kadar Fatih Terim devreye girse de tribünler tarafından affedilmedi. İç sahadaki maçlarda hala ıslıklanan Belhanda, kendisine karşı oluşan tepki ortamının değişmeyeceğini düşünerek devre arasında ayrılmayı kabul etti.
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