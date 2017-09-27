G.Saray'da Karabükspor maçı hazırlıkları

SARI -kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Dar alanda pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın, hücum aksiyonlarının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Galatasaray , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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