G.Saray'da Fernando yine sakatlandı

SPOR Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan dev mücadelenin 51. dakikasında Josef'in müdahalesi sonrası yerde kalan Fernando maça devam edemedi.
Uzun süren sakatlığının ardından Karabükspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu, F.Bahçe derbisiyle birlikte ilk 11'e geri dönmüştü.
Tecrübeli futbolcunun son durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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