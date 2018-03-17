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G.Saray'da Fernando yine sakatlandı

Galatasaray'da uzun süre sonra ilk 11'e geri dönen Fernando, derbide sakatlanarak yerini Donk'a bıraktı

G.Saray'da Fernando yine sakatlandı

Galatasaray'da uzun süre sonra ilk 11'e geri dönen Fernando, derbide sakatlanarak yerini Donk'a bıraktı

17 Mart 2018 Cumartesi 20:53
G.Saray'da Fernando yine sakatlandı
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SPOR Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan dev mücadelenin 51. dakikasında Josef'in müdahalesi sonrası yerde kalan Fernando maça devam edemedi.

Uzun süren sakatlığının ardından Karabükspor maçıyla birlikte sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu, F.Bahçe derbisiyle birlikte ilk 11'e geri dönmüştü.

Tecrübeli futbolcunun son durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFernandoF.Bahçe
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