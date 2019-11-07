GS TV'de skandal sözler: 5'e razıydık
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın İspanyol ekibi Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta GS TV'de 6. golün ardından yapılan yorum çok konuşuldu.
SPOR 07.11.2019, 11:42
GALATASARAY'IN Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta GS TV'de yapılan bir yorum çok tartışıldı. Kulübün resmi kanalında 6. golün atıldığı anda "5'e razıydık" denmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Mücadelenin 90+3. dakikasında Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun kendisinin üçüncü takımının ise altıncı golünü kaydetti. Bu gol esnasında GS TV'de maçın canlı anlatımı yapılırken ilginç anlar yaşandı. Golün anonsu sırasında, "Savunma arkasına pas, top ağlara gitti. 90+3... 6 oldu, Rodrygo hat-trick yaptı. Yani 5'e razıydık" ifadeleri kullanıldı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5