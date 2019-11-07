GS TV'de skandal sözler: 5'e razıydık

GALATASARAY'IN Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta GS TV'de yapılan bir yorum çok tartışıldı. Kulübün resmi kanalında 6. golün atıldığı anda "5'e razıydık" denmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Mücadelenin 90+3. dakikasında Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun kendisinin üçüncü takımının ise altıncı golünü kaydetti. Bu gol esnasında GS TV'de maçın canlı anlatımı yapılırken ilginç anlar yaşandı. Golün anonsu sırasında, "Savunma arkasına pas, top ağlara gitti. 90+3... 6 oldu, Rodrygo hat-trick yaptı. Yani 5'e razıydık" ifadeleri kullanıldı.