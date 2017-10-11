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GS'li futbolcu, Gülen'le fotoğrafı ortaya çıkınca sessizliğini bozdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le fotoğrafı ortaya çıkan futbolcu Cihan Haspolatlı, "Fotoğrafta tesadüfen yer aldım. Benim FETÖ'yle bağım yok." dedi

GS'li futbolcu, Gülen'le fotoğrafı ortaya çıkınca sessizliğini bozdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le fotoğrafı ortaya çıkan futbolcu Cihan Haspolatlı, "Fotoğrafta tesadüfen yer aldım. Benim FETÖ'yle bağım yok." dedi

11 Ekim 2017 Çarşamba 09:50
GS'li futbolcu, Gülen'le fotoğrafı ortaya çıkınca sessizliğini bozdu
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GALATASARAY'IN eski futbolcusu  Cihan Haspolatlı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le birlikte yan yana yer aldığı fotoğrafla ilgili bir açıklama yaptı. Cihan, "Fotoğrafta tesadüfen yer aldım. Benim FETÖ'yle bir ilgim, bağım yok." ifadeleri kullandı.

Haspolatlı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün tarihli görsel basın yayın organlarında içerisinde benim de bulunduğum bir fotoğraf yayınlanmış bulunmaktadır. Öncelikle söz konusu fotoğraf karesi içerisinde devletimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunmuş FETÖ örgütü elebaşı ve firari sanıkları ile birlikte görülmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Açık yüreklilikle belirtirim ki ne benim ne de ailemin FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

"FOTOĞRAF 2004 HAZIRLIK KAMPI ÖNCESİNDE ÇEKİLDİ"

Söz konusu fotoğraf  Galatasaray'da futbolcu olduğum dönemde 2004 yılında kulüple birlikte  ABD'de gerçekleştirdiğimiz sezon öncesi hazırlık kampı sırasında çekilmiş bir fotoğraftır. Kamp esnasında izinli olduğumuz bir günde fotoğrafta bulunanlardan ve şu an firari sanık olduğunu basından bildiğim  Arif Erdem tarafından birkaç futbolcu arkadaş ile birlikte götürüldüğümüzü hatırlıyorum.
"BENİM FOTOĞRAFTA OLMAM TESADÜF"

Söz konusu fotoğraf karesi içerisinde bulunuyor olmam benim FETÖ terör örgütü ile uzaktan yakından herhangi bir bağlantım olduğu anlamı taşımamaktadır. Belirttiğim gibi tümüyle tesadüfen içerisinde bulunduğum bir fotoğraf olup başkaca bir anlam çıkarılması mümkün değildir.

Henüz 23 yaşında bir futbolcu olarak  Galatasaray'daki ilk yıllarımda o dönemin etkili ve baskın futbolcularının yönlendirmesiyle bize de sürpriz bir şekilde gerçekleştirilmiş bir olay esnasında çekilmiş bir fotoğraftır. Bu fotoğrafın ne öncesi ne de sonrası bulunmamaktadır.

Tekrar belirtmek gerekirse sezon öncesi hazırlık kampı esnasında  ABD'de bulunulduğu dönemde çekilmiş bir fotoğraftır.

"HİÇBİR BAĞLANTIM YOKTUR"

Gerek şahsım gerekse bugüne kadar ve bugün içerisinde bulunduğum tüm kurumlar ve ortamlar zaten bu durumun en kesin göstergesidir. Benim hain terör örgütü ile ne öncesinde ne de sonrasında bir bağlantım olmamıştır. Bu konuda bugüne kadar tarafıma yöneltilmiş bir itham dahi bulunmamaktadır. Kaldı ki olamaz da...

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin ve değerimin en sadık savunucusu olmaya devam edeceğim konusunda kimsenin endişesi olmamalıdır."

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