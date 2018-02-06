GS'li futbolcu, Altaylı'yı çıldırttı: Birinin bunu dövmesi lazım

FATİH Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemine dair açıklamalar yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştiren Altaylı, Donk için çok çarpıcı bir ifade kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları…

"TUDOR, RIEKERINK YAPSA YER YERİNDEN OYNARDI"

Fatih Terim'i tanımasam, memleketteki şaibeli hocalardan biri olsa, dersin ki; 'Satıyor galiba maçı.' Bu kadro seçimin Tudor yapsa, Riekerink yapsa şu anda yer yerinden oynuyordu.

BEN BÜYÜK HOCAYIM YILDIZ YARATIRIM

"Donk'u oynatmasındaki mantığın, ben kendi açımdan şu olduğunu düşünüyorum, 'Hahaha ben öyle büyük bir hocayım ki başka hocaların oynatamadığı adamlardan ben yıldız yaratırım. Bir laf var da söyleyemem, zor yaratırsın. Donk'la ilgili Galatasaray'ın yapması gereken tek şey var, birisi eline odun alacak, bunu dövecek."