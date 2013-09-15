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'GS istedi vermedik'

TS Başkanı Hacıosmanoğlu, GS Teknik Direktörü Terim'in oyuncularını istediğini ama vermediğini söyledi

'GS istedi vermedik'

TS Başkanı Hacıosmanoğlu, GS Teknik Direktörü Terim'in oyuncularını istediğini ama vermediğini söyledi

15 Eylül 2013 Pazar 13:14
'GS istedi vermedik'
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TRABZONSPOR Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, Teknik Direktör Mustafa Akçay'ın her zaman yanında olduklarını söyledi. Hacıosmanoğlu, "Köklü değişim mantığıyla göreve geldik. Şu anda değişime daha yeni başladık. Yapılanma aşamasına henüz geçmedik. 2010-2011 Şampiyonluk kupasının peşini asla bırakmayacağız. CAS'ın kararının ardından UEFA'nın harekete geçerek müdahalede bulunacağını düşünüyoruz" dedi.

"BAŞVURUMUZU YAPTIK MI KUPAYI ALACAĞIZ"

Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile hafta içerisinde bir toplantı yapacağını da belirterek, "Kupa buraya geldiği zaman nasıl bir serüvenden geçtiğimizi açıklayacağım. Bu süreç niye biz seçildikten sonra hızlandı ve biz seçildikten sonra bu kararlar açıklandı? Niye biz seçildikten sonra oldu, kupa geldikten sonra açıklayacağım. Bize 2010-2011 şampiyonluk kupasını almak için TFF'ye neden başvurmadığımız soruluyor. Başvuracağız, vurmaz olurmuyuz. Başvurumuzu yaptık mı da kupayı alacağız. Avukatlarımız bu konuda çalışıyor. Millet biz oturuyoruz diye düşünüyor olabilir. Şimdi müracaat etsek ne olacak ki? Reddedilmeyecek pozisyona götüreyim olayı o zaman başvuru yapacağız" diye konuştu.

"YUSUF VERSEYDİK GALATASARAY, BRUMA'YI ALMAYACAKTI"

Kardemir Karabükspor maçında oynadığı futbolla bir anda dikkatleri üzerine çeken Yusuf Erdoğan'a da sahip çıkan Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:
"Yusuf Erdoğan'ı Fatih Terim bizden istedi. Ancak vermedik. Yusuf bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun gibi birçok değerli oyuncumuz daha bu takımda yıldızlaşacak. Fatih Terim, 10 milyon Avro'ya sol açık aldı. Ondan önce Yusuf'u bizden istedi. Verseydik 10 milyon avroluk adam değil, Yusuf orada olacaktı. Bizim iyi oyuncularımız var, hoca da onları yavaş yavaş adapte edecek."

"AKÇAY'IN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Teknik Direktör Mustafa Akçay'ın her zaman yanında olduklarını da ifade eden Hacıosmanoğlu, " Mağlup oluruz veya puan kaybederiz diye bir endişem yok. Hocanın arkasındayız demeyiz, yanındayız. Ona 1461 Trabzon'daki karakterinden dolayı Trabzonspor'da hocalığı hak ettiğini söyledik. Trabzonspor'da da onu ortaya koyması gerekiyor. Kendi çocuklarınla oyna, 3 yiyeceğine 5 ye. İkinci hafta o çocuklar hırslarını ortaya koyarlar ve açıklarını kapatırlar. Mustafa hocanın yüzde yüz başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"BOSİNGWA'YA İNGİLTERE'DEN 3.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF VAR"

Hacıosmanoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Malouda ve Bosingwa'yı kadromuza kattık ancak bu oyunculara bonservis bedeli ödemedik. Aykut Demir'in de bonservis bedelini ödemedik. Maddi anlamda rahatladığımızda ödemeyi yapacağız. Malouda gibi önemli, yıldız bir oyuncu Trabzon'a geldi. Daha önce gelmiş miydi? Bosinqwa, 31 yaşına yeni girdi. 2 tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu kariyerinde bulunuyor. Bosinqwa sakatlığı nedeniyle daha oynayamadı. Ama İngiltere'den 3,5 milyon Avro'luk teklif var."

"GELECEK YIL UÇUK PARALAR VERİP KARAKTERLİ OYUNCULAR ALACAĞIZ"

Gelecek yıl takımdaki yabancı sayısını daha da azaltmayı planladıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Gelecek yıl kadromuza 4-5 yabancı oyuncu transferi yapacağız. 11'in dışında olacak yabancı oyuncunun kadroda durmasının manası yok. Belki uçuk paralar vereceğiz ama karakteriyle, oyunuyla bizim genç oyuncularımıza da katkı yapacak oyuncular alacağız. 5 milyon Euro para ver, tribünde otursun. Bu olmaz" diyerek sözlerini noktaladı

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 13:19
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMaçİbrahim HacıosmanoğluFatih TerimYUSUF
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