GS ile FB'ye doping! Şampiyonluk bahis oranları değişti

İDDAA Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre Bursaspor deplasmanında 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2,60'dan 2,35'e düşürüldü. Derbide sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın oranı ise, 2,20'den 2,35'e çıktı.
Derbi galibiyetiyle derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise, 6,00'dan 4,50'ye geriledi. Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan Başakşehir'in şampiyonluk oranı ise 5,00'den 7,00'ye yükseldi.
Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle;
Beşiktaş: 2,35
Galatasaray: 2,35
Fenerbahçe: 4,50
Başakşehir: 7,00
Trabzonspor: 30,00
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