GS hocası Tudor'un elindeki kitap dikkat çekti

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor 'un elindeki kitap dikkat çekti. Hırvat çalıştırıcının elinde İngiliz yazar Matthew Syed'in yazmış olduğu ve hatalardan ders çıkarma temalı 'Kara Kutu Düşüncesi' adlı kitap vardı.

SÜPER Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı ve 2-0 geriye düştüğü mücadelede Teleset Mobilya Akhisar spor 'u 4-2 mağlup etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.