'Gruptan çıkmak istiyoruz'

KOMŞU İlçe Manavgat'taki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde başlayan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası eleme turu 13'üncü grup karşılaşmasında Kazakistan'ı 3-0 yenen U19 Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, maçın ilk 15 dakikasında konsantrasyon problemi yaşadıklarını, bu nedenle rakibin bir iki defa etkili şekilde atak gerçekleştirdiğini söyledi. İnceefe, "Onun dışındaki bölümde istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Geride fazla oyalanmadan hemen ikinci üçüncü bölgeye geçip, topu kaptırdığımız andan itibaren baskı, ondan sonra hızlı hücumla atağı sonlandırmak istedik. Nitekim bunda da bölüm bölüm başarılı olduk. Kazakistan'ın hücumda çok fazla etkili olmayan, sadece defans yapmaya çalışan, 10 kişi topun arkasına geçen bir görüntüsü vardı izlediğimiz maçlarda da. Aynı şekilde oynamaya devam ettiler. Biz de 3 gol bulduk, galip geldik, mutluyuz" diye konuştu.