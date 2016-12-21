Gözünü lidere dikti

Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor, haftasonunda lider olmak için deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde 19 puanla 2. durumda bulunan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pazar günü saat 13.00'de 21 puanlı lider Seydikemer Belediyesi'ne konuk olacak. Geçtiğimiz haftasonunda İzmir Büyük Ege'yi kendi sahasında 3-0 yenen Kırmızı-Beyazlı ekip, pazar günü lider Seydikemer'i de deplasmanda mağlup ederek liderliği ele geçirmek istiyor. Hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen "Ciddi bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Sonuçta 7 maçta 7 galibiyet almış ve lider durumda olan bir takım fakat Alanya Belediyespor olarak galip geleceğimizi ve liderlik koltuğuna oturacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Alanya'ya galibiyetle döneceğiz" dedi.