Gözümüz Efecan'da

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında bugün saat 21.45’te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Grupta Milliler, geride kalan 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla lider durumda bulunuyor. Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 575. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 219 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 759 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olamadı.

EFECAN KADRODA OLACAK

A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu 7. maçında, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca da 21 kişilik maç kadrosunda olacak. Turuncu yeşilli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından her defasında kadroya davet edilen Efecan Karaca, görev verilmesi halinde milli formayı terletecek. Bugün, Aytemiz Alanyasporlu taraftarların da gözü milli takımın maçında olacak.

