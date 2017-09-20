Göztepe’ye büyük şok!

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası maçında Batman Petrolspor’a 3-1 mağlup oldu.
Tek maç eliminasyon sisteminin uygulandığı 3. tur mücadelesini kaybeden İzmir ekibi kupaya erken veda etmiş oldu.
Göztepe, bu sezon yükseldiği Süper Lig’de 5 hafta sonunda 10 puan topladı. Sarı-Kırmızılı ekip, karşılaşmada rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti.
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