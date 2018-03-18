Göztepe taraftarından çirkin hareket

YAKLAŞIK 700 kişilik bir grupla gelen Göztepe taraftarları, kentin girişinde bulunan 'Alanya' tabelasına spreyle '1925' ve 'Göztepe' yazdılar. Sarı kırmızılı taraftarların bu hareketi Alanya halkından tepki görürken, turuncu yeşilli taraftarlar ise sosyal medyada Göztepe'ye tepki gösterdiler. Alanya'da son derece iyi karşılanan ve ağırlanan Göztepe'li taraftarların bu hareketi, kendi yöneticilerinden de tepki topladı.