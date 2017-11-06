Göztepe taraftarından Beşiktaş maçında büyük ayıp

SPOR Toto Süper Ligi 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş İzmir Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden İstanbul temsilcisi Beşiktaş 3-1 galip ayrılırken ev sahibi Göztepe taraftarlarının açmış olduğu "Hepiniz o... ç..." pankartı maçın önüne geçti.

Maç sonrası sosyal medyada yayılan fotoğraf taraflı tarafsız herkes tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Maç başlamadan yaşananların yanında Göztepeli taraftarların bulunduğu kale arkası tribününde açılan küfürlü pankart bir süre göründükten sonra emniyet güçleri tarafından toplatıldı.