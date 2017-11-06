Göztepe taraftarından Beşiktaş maçında büyük ayıp

SPOR Toto Süper Ligi 11. haftasında Göztepe ile Beşiktaş İzmir Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden İstanbul temsilcisi Beşiktaş 3-1 galip ayrılırken ev sahibi Göztepe taraftarlarının açmış olduğu "Hepiniz o... ç..." pankartı maçın önüne geçti.
Maç sonrası sosyal medyada yayılan fotoğraf taraflı tarafsız herkes tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Maç başlamadan yaşananların yanında Göztepeli taraftarların bulunduğu kale arkası tribününde açılan küfürlü pankart bir süre göründükten sonra emniyet güçleri tarafından toplatıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.