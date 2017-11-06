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Göztepe taraftarından Beşiktaş maçında büyük ayıp

Göztepeli taraftarlar, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında tribünde küfürlü pankart açtı, polis müdahale etti

Göztepe taraftarından Beşiktaş maçında büyük ayıp

Göztepeli taraftarlar, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında tribünde küfürlü pankart açtı, polis müdahale etti

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:21
Göztepe taraftarından Beşiktaş maçında büyük ayıp
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SPOR Toto Süper Ligi 11. haftasında Göztepe ile  Beşiktaş  İzmir  Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden  İstanbul temsilcisi  Beşiktaş 3-1 galip ayrılırken ev sahibi Göztepe taraftarlarının açmış olduğu "Hepiniz o... ç..." pankartı maçın önüne geçti.

Maç sonrası sosyal medyada yayılan fotoğraf taraflı tarafsız herkes tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Maç başlamadan yaşananların yanında Göztepeli taraftarların bulunduğu kale arkası tribününde açılan küfürlü pankart bir süre göründükten sonra emniyet güçleri tarafından toplatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulBornovaİzmirBeşiktaşSpor
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