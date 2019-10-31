Göztepe, Tamer Tuna ile yolları ayırdı!

SÜPER Lig’de bu sezon kötü günler geçiren İzmir temsilcisi Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yolları ayırma kararı aldı.Ligde geride kalan 9 haftada sadece 9 puan toplayabilen ve 15. sırada yer alan sarı kırmızılı ekip, son olarak kendi sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 4-1 kaybetti.Bu kararla Süper Lig’de geride kalan 9. hafta itibariyle beşinci teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.Tuna’dan önce Kayserispor’da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba’nın, Denizlispor’da Yücel İldiz’in ve Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan’ın görevine son verildi.

‘BAŞKANIN AÇIKLAMALARINDAN SONRA İSTİFA KARARI ALDIM’

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, başkan Mehmet Sepil'in açıklamalarının ardından, 1 maçla camiadan gerekli güveni kazanamayacağını düşündüğünü ifade ederek teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dünkü açıklamalarının takım üzerinde kötü bir etki oluşturacağını düşündüğü için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in dün yaptığı açıklamaların ardından kendisiyle bir görüşme yaptıklarını anlatan Tamer Tuna, “Göztepe son 2 maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. İlk 2 haftanın ardından yakalamış olduğumuz çıkışı devam ettiremedik” şeklinde konuştu.

‘TAKIM ÜZERİNDE KÖTÜ ETKİ OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Futbolda her saniye zafer yaşanmadığını ifade eden Tuna, “Futbolda bazen başarısız görünen dönemler olabiliyor. Geçen sene yakaladığınız başarıyı sağlayamayabiliyorsunuz. Göztepe'nin hem yönetimsel anlamda hem de takım anlamında başarılı olmasını isteyen biriyim. Bu zorlu mücadele döneminde en fazla desteği ve güveni bana gösteren muhteşem taraftar ve Göztepe camiası oldu. Dünkü açıklamalar sonrası bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Bu dönemde bu açıklamalardan uzak durulması gerekirken olumsuz bir açıklama yapılması istifa kararını almamda etkili oldu” diye konuştu.

Tuna, güven ve destek bekledikleri dönemde bu açıklamaların ardından güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını açıklayarak, “Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararını aldım. Benimle ilgili mesele. Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım” ifadelerini kullandı. Tamer Tuna, açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, “Cumhuriyet çocuğu olmaktan her zaman gurur duyuyorum” açıklamasını yaptı.

SEPİL NE DEMİŞTİ?

Göztepe’nin Kasımpaya’ya 4-1 mağlup olduğu maçtan sonra başkan Mehmet Sepil, teknik heyet ve futbolcuların da çok kötü bir performans ortaya koyduğunu belirterek, “Göztepe'nin bildiğimiz arzulu, kazanmak için sahaya çıkan, asla pes etmeyen özelliklerinin hiçbiri dün yoktu. Çok kötü bir futbol sergiledik. Mevcut kadromuzun daha iyi işler yapabileceğini, potansiyellerini biliyoruz ve beklentimiz bu yönde” ifadelerini kullanmıştı.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Süper Lig’de milli aranın ardından üst üste önce Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa’ya 4-1 yenilen Göztepe’de savunma ve kale alarm vermeye başladı.İlk 7 haftada sadece 5 gol yiyerek iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son 2 haftada ise kalesinde 6 gol gördü. 2 haftaya kadar ligin en az gol yiyen ekibi olan Göztepe, 9. hafta sonunda unvanını kaybetti.Toplam 11 kez kalesini rakiplerine açan Göz-Göz, 9 gol yiyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile 10 gol yiyen BTC Türk Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor’un gerisinde kaldı.

KAPLAN FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI

Süper Lig´in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan´ın görevine son verildi.Görevinden alındığını medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.