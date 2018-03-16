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Göztepe iddialı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Göztepe, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Göztepe iddialı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Göztepe, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

16 Mart 2018 Cuma 00:35
Göztepe iddialı
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SARI kırmızılı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna idmanda gazetecilere konuştu. Rakipleri Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Tamer Tuna, "Deplasmanda iyi oyunumuza ve kazanma alışkanlığımıza dönmek istiyoruz. Hızlı hücuma geçişleri iyi yapan bir Alanyaspor var. Onlar için de zor bir karşılaşma. Bizi güçlendiren yanlarımızı yine ortaya koyacağız. Psikolojik ve fiziksel anlamda iyi seviyedeyiz. Umarız istediğimizi gerçekleştiririz" dedi. Tuna, kart cezalısı Selçuk Şahin ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin bu hafta forma giyemeyeceğini belirterek "Sezon ilerledikçe sakatlar ve cezalar artabiliyor ama bizim çok şükür sakatlığımız hiç olmadı. Diğer oyuncularımız da hazır, bunu yaşadık sezon içinde" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeAytemiz AlanyasporSüper Lig
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