Göztepe hazırlığı

KIRMIZI beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Leonardo Araujo yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla eğitsel oyun oynayan kırmızı beyazlıların antrenmanda neşeli olduğu gözlendi. İzlemeye kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde ise teknik direktör Araujo, futbolcularına taktik çalıştırdı. Salih, Zeki ve Yekta'nın sakatlığı nedeniyle katılmadığı antrenmanda Sakıb ile William takımdan ayrı çalıştı. Antalyaspor'un Göztepe ile oynayacağı maçta Salih, Zeki ve William sakatlığı, Sakıb ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yekta'nın ise yapılacak son kontrollerinin ardından oynayıp oynayamayacağı belirlenecek.
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