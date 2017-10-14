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Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a acımadı: 1-3

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Göztepe, rakibini 3-1 mağlup etti ve haftayı üç puanla kapattı

Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a acımadı: 1-3

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Göztepe, rakibini 3-1 mağlup etti ve haftayı üç puanla kapattı

14 Ekim 2017 Cumartesi 23:23
Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'a acımadı: 1-3
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SÜPER Lig'in 8. haftasında  Antalyaspor, evinde Göztepe'yi konuk etti.

Brezilyalı teknik adam Leonardo'nun kendi taraftarı önündeki ilk maçında karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Göztepe oldu.  İzmir ekibi, 8. dakikada golcüsü Jahovic ile skoru 1-0'a getirdi.

GÖZTEPE FRİKİKTEN GOLÜ BULDU

Bu golün ardından  Antalyaspor toparlanıp beraberliği yakalamak isterken Göztepe, 19. dakikada Jahovic'in kullandığı frikikte bir kez daha golü buldu. Jahovic'in vuruşunda  Diego Angelo'ya çarpan top ağlarla buluştu.

2-0'ın ardından 27. dakikada  Antalyaspor'un golü geldi. Brezilyalı Maicon, Eto'o'dan aldığı klas pasta golle buluştu. Bu golün ardından ev sahibi ekip umutlansa da golden bir dakika sonra Sandro kırmızı kart görerek  Akdeniz ekibini 10 kişi bıraktı ve  Antalyaspor, 28. dakikadan itibaren maçı 10 kişi tamamladı.

İKİNCİ YARI TEMPO DAHA DA YÜKSELDİ

İlk yarı 2-1'lik Göztepe üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda tempo daha da yükseldi. Her iki takımın da sık sık gol pozisyonu bulduğu karşılaşmada son sözü  Ömer Şişmanoğlu söyledi. Maçın son dakikalarında oyuna giren Ömer, duraklamalarda attığı golle skoru belirledi ve Göztepe, deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe, puanını 16 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. 6 puanda kalan  Antalyaspor ise 8. haftanın sonunda, sonuncu Osmanlıspor'dan bir maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı.

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Ömer ŞişmanoğluDiego AngeloAntalyasporAkdenizİzmir
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