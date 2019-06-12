Göztepe'den Manuel Fernandes bombası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı.

Göztepe'den Manuel Fernandes bombası!
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PORTEKİZLİ yıldız Manuel Fernandes'in Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, basında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göztepe'nin çok büyük marka ve büyük kulüp olduğunu dile getiren Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı-kırmızılı formayı severek giyer" dedi.

Fernandes'in 30 Haziran tarihi itibarıyla Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alacağını belirten Özçam, "İstanbul'dan da bir kulüp Fernandes'le ciddi şekilde ilgileniyor. Göztepeli taraftarların birçoğu Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutmuş. Açıkçası Manuel bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı. Fernandes Türkiye'yi yakından tanıyor ve bu ülkeyi çok seven biri. Zaten kalitesi de ortada" diye konuştu.

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