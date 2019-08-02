Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

GÖZTEPE Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu.