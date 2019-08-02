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Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i transfer etti.

SPOR 02.08.2019, 15:30 02.08.2019, 15:34 Toygar Dim
Göztepe, Bubacarr Sanneh'i kadrosuna kattı
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GÖZTEPE Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.     

24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu.

#anderlecht #midtjylland #horsens #kiralık #sanneh #Göztepe
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