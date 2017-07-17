Göztepe bombayı patlattı

SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, son olarak Newcastle United forması giyen Fransız oyuncu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gouffran, imzanın ardından Avusturya kampına katılmak üzere İzmir’den ayrıldı.
Bordeaux ile kariyerine başlayan ve 4.5 sene bu takımda forma giyen Fransız oyuncu, bu süreçte 1 lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu kazandı. 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İngiltere'ye giderek Newcastle United ile yeni bir sayfa açan Gouffran, 88 Premier Lig, 39 Championship maçında görev aldı.
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