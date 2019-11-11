Göztepe biletleri satışta

KULÜPTEN yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu."

BİLET FİYATLARI

Maraton ve kapalı tribün 35 TL

Kale arkaları 20 TL

Misafir tribün 26 TL