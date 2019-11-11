Göztepe biletleri satışta
Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu
SPOR 11.11.2019, 18:25
KULÜPTEN yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu."
BİLET FİYATLARI
Maraton ve kapalı tribün 35 TL
Kale arkaları 20 TL
Misafir tribün 26 TL
24°
kapalı
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