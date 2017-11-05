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Göztepe - Beşiktaş maçında ilginç olay

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, oyuncular sahada ısındığı esnada oyun alanına girerek tribünde olay çıkardığı iddia edilen taraftarlara gözaltı yaptırdı

Göztepe - Beşiktaş maçında ilginç olay

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, oyuncular sahada ısındığı esnada oyun alanına girerek tribünde olay çıkardığı iddia edilen taraftarlara gözaltı yaptırdı

05 Kasım 2017 Pazar 20:11
Göztepe - Beşiktaş maçında ilginç olay
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SÜPER Lig'in 11. hafta maçında bu akşam oynanacak olan Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ilginç görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi, iki takım oyuncularının ısındığı esnada yasak olmasına rağmen oyun alanına giren İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, tribünde olay çıkardığı iddia edilen taraftarlara gözaltı yaptırdı. Taraftarları tek tek göstererek gözaltı emri veren Aşkın'ın sahaya girmesine Göztepe kalecisi Günay Güvenç bir süre tepki gösterdi. Daha sonra müdür Aşkın'la konuşarak tepkisini sürdüren Günay, ısınmaya devam etti.
 
Emniyet Müdürü Aşkın, yanına gelen federasyon temsilcisinin uyarısı üzerine sahadan çıktı.
 
Küfürlü pankart açıldı
 
Maç başlamadan yaşananların yanında Göztepeli taraftarların bulunduğu kale arkası tribününde küfürlü pankart açıldı. Pankart bir süre göründükten sonra emniyet güçleri tarafından toplatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeBeşiktaşGöztepe-Beşiktaş
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