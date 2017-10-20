Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı kadroları

BORNOVA Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Remy, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love onbiri ile başlayacak. Ev sahibi Göztepe ise Beto, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Mathieu, Jahovic, Selçuk, Ricardo, Sabri ve Tayfur onbiri ile sahada olacak.