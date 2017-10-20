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Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı kadroları

Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. İşte bu kritik mücadelenin kadroları

Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı kadroları

Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. İşte bu kritik mücadelenin kadroları

20 Ekim 2017 Cuma 19:30
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı kadroları
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BORNOVA Stadı'nda oynanacak olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Remy, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love onbiri ile başlayacak. Ev sahibi Göztepe ise Beto, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Mathieu, Jahovic, Selçuk, Ricardo, Sabri ve Tayfur onbiri ile sahada olacak.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 19:39
Anahtar Kelimeler:
GöztepeAytemiz AlanyasporSüper Lig
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